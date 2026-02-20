Departamentul de Stat dezvoltă freedom.gov, un portal prin care utilizatori din Europa ar putea accesa conținut restricționat, inclusiv prin VPN, potrivit Reuters (Marea Britanie).

Trei surse citate de Reuters afirmă că proiectul, coordonat de sub-secretara pentru Diplomație Publică Sarah B. Rogers, ar permite accesarea de conținut interzis de unele guverne, fără urmărirea activității utilizatorilor. Lansarea, discutată pentru Conferința de Securitate de la München, ar fi fost amânată.

Un purtător de cuvânt al U.S. Department of State a negat existența unui program specific pentru Europa, dar a subliniat că „libertatea digitală” și tehnologiile de eludare a cenzurii, precum VPN-urile, rămân o prioritate.

Inițiativa riscă să tensioneze relațiile cu UE, unde reglementări precum Legea serviciilor digitale impun eliminarea rapidă a discursului ilegal de ură și a propagandei teroriste, într-un context deja marcat de divergențe transatlantice privind libertatea de exprimare.

Sursa: Rador Radio România