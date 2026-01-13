Fostul procuror special Jack Smith, care a instrumentat dosare penale împotriva lui Donald Trump, va depune pe 22 ianuarie o mărturie publică în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentanților, transmite marți „Reuters”.

Audierea va avea loc într-un context politic sensibil, după ce investigațiile conduse de Smith au fost intens contestate de republicani, care au acuzat că anchetele ar fi fost motivate politic.

Jack Smith a fost numit procuror special pentru a conduce două anchete majore care îl vizau pe Trump: una privind gestionarea unor documente clasificate și alta legată de tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Potrivit informațiilor publicate în presa americană, Smith a fost audiat anterior și cu ușile închise, iar apariția din 22 ianuarie va fi prima mărturie publică în fața comisiei conduse de republicanul Jim Jordan.

Audierea ar putea reaprinde conflictul politic dintre republicani și democrați pe tema funcționării sistemului judiciar federal și a limitelor investigațiilor care îl vizează pe președintele SUA.