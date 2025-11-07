Armata americană a lansat o rachetă balistică intercontinentală neînarmată, primul test după ce Donald Trump a anunțat intenția de a relua testele nucleare, scrie „El Periódico” (Spania).

Potrivit publicației, racheta Minuteman III a fost lansată de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, în cadrul unui „test operațional” anunțat de Departamentul Apărării pe platforma X. Racheta este capabilă să transporte până la trei focoase nucleare, iar Pentagonul a reiterat în acest context angajamentul administrației americane față de „pacea prin forță”.

Testul a avut loc în aceeași zi în care președintele rus Vladimir Putin a cerut oficialilor de rang înalt de la Moscova să pregătească propuneri pentru posibile teste nucleare ale Federației Ruse, în cazul în care Washingtonul va merge înainte cu planurile sale. Kremlinul afirmă că așteaptă „clarificări” din partea Administrației Trump, în timp ce secretarul american al energiei, Chris Wright, susține că eventualele teste nu vor implica explozii nucleare.

Ultimele teste nucleare efective au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare: Rusia a testat ultima dată în 1990, iar Statele Unite în 1992.