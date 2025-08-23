Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că statele din așa-numitul Sud Global ar trebui să preseze Rusia spre a face pace, inclusiv prin a ajuta la aducerea președintelui rus la masa negocierilor, transmite Reuters.

„Mi-am reafirmat disponibilitatea pentru orice format de întâlnire cu conducătorul Rusiei. Cu toate acestea, vedem că Moscova încearcă încă o dată să prelungească totul”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X după o discuție prin telefon cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa.

„Este important ca Sudul Global să trimită semnale relevante și să preseze Rusia spre pace”, a adăugat Volodimir Zelenski în aceeași postare.

Sursa: News.ro