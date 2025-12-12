Deși rolul mass-media publice este considerat esențial pentru apărarea civilă, o reformă recent adoptată în Suedia riscă să fragilizeze radioul și televiziunea publică, în special printr-un nivel de finanțare considerat insuficient.

Legea privind audiovizualul public, intrată în vigoare la 2 decembrie, reafirmă rolul central al SVT, SR și UR în informarea populației, inclusiv în situații de criză, însă bugetul stabilit pentru următorii opt ani este mult sub necesarul estimat de aceste instituții, potrivit „Le Monde” (Franța).

Sveriges Radio avertizează că ar putea înregistra un deficit de până la 3,4 miliarde de coroane până în 2033, ceea ce pune în pericol atât calitatea jurnalistică, cât și capacitatea de reacție în situații de urgență.

Criticile vin inclusiv din mediul academic și din partea agențiilor de securitate, care se tem că noile reguli, alături de presiuni politice sporite și audituri privind „imparțialitatea”, pot afecta independența editorială. În pofida acestora, nivelul de încredere publică rămâne ridicat, peste 70% pentru principalele instituții media publice din Suedia.

Sursa: Rador Radio România