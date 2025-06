Președintele Trump a ajuns la Kananaskis, Alberta, unde a fost întâmpinat de premierul canadian Mark Carney și a răspuns întrebărilor reporterilor. NY Times titrează că președintele SUA deplânge scoaterea Rusiei din G8.

Update (00:30, ora României) Acord de taxe vamale SUA - UK

Trump și Starmer, premierul britanic, au semnat acordul cu privire la taxele vamale dintre SUA și Marea Britanie.

SUA vor crea o cotă de 100.0000 autovehicule importate din Marea Britanie, cu o taxă vamală de 10%.

Cele două părți au decis să consolideze lanțurile de aprovizionare din industria aerospațială prin exceptarea de la tarife a anumitor produse specifice industriei.

Dacă Marea Britanie va îndeplini anumite condiții, SUA vor crea o cotă de produse în regim de națiunea cea mai favorizată pentru articolele din oțel și aluminiu importate din Marea Britanie.

Update 22:45 (ora României): Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut întrevederi cu Donald Trump, precum și cu premierul britanic Starmer, în marja summitului, potrivit unui oficial citat de presă. BBC: Starmer și Macron au apărut pentru scurt timp în fața reporterilor, însă nu au dat declarații.

Reuters semnalează temele discuției - de la tarife, la Orientul Mijlociu și Ucraina - și faptul că discuția nu a fost sub presiunea timpului: Macron, Trump discuss tariffs, Middle East, Ukraine, French official says



Premierul canadian Canrey a menționat că această întâlnire reprezintă a 50-a aniversare a G7 și că G7 nu reprezintă nimic fără leadershipul SUA și (către Trump) "al dvs personal". "Geopolitica, economia, tehnologia merg mână în mână cu SUA, Canada, și ceilalți parteneri G7", a mai spus premierul Carney, în timp ce Trump s-a referit la principalul focus pe comerț și pe comerțul cu Canada, făcând trimitere la echipa de economiști din încăpere. Trump a spus că este un om al taxelor vamale și că el și Mark (Carney - n.r.) au puncte de vedere diferite, însă vor sta la masă și vor discuta.

Întrebat despre situația din Iran, Trump a spus că nu vorbește despre acest subiect.

Reporter: Ați spus despre Putin că ar trebui să se afle la masa G7.

Președintele Trump: Nu spun că (este valabil - n.r.) în acest moment, pentru că s-a vărsat prea multă apă. Obama nu l-a vrut. Este o mare greșeală. Trebuie să ai dușmanul la masă. Nici măcar nu consider că a fost cu adevărat dușman la acel moment. Nu exista niciun concept. Dacă aș fi fost președinte, acest război nu ar fi avut loc. Dacă ar fi fost membru la ceea ce se numea G8 la aces vreme - a fost întotdeauna G8 - nu am mai avea un război acum.

Răspunzând unei alte întrebări, Trump a mai spus că Putin s-a simțit insultat când a fost exclus din G8.