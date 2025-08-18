Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunță luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.

Peter Szijjarto anunță că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei Pavel Sorokin. Ministrul rus l-a informat că experți lucrau la repararea postului. Însă data reluării livrărilor nu este cunoscută pentru moment, precizează șeful diplomației ungare. El amenință că Ungaria joacă un rol-cheie în aprovizionarea cu electrcitate a Ucrainei. Sursa: News.ro