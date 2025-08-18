Szijjarto: Livrările de petrol rusesc către Ungaria au fost întrerupte de un atac ucrainean
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunță luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.
Peter Szijjarto anunță că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei Pavel Sorokin.
Ministrul rus l-a informat că experți lucrau la repararea postului.
Însă data reluării livrărilor nu este cunoscută pentru moment, precizează șeful diplomației ungare.
El amenință că Ungaria joacă un rol-cheie în aprovizionarea cu electrcitate a Ucrainei.
