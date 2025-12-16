Guvernul italian a stabilit imediat relații excelente cu noua administrație americană, iar „poziția noastră este clară: SUA nu se pot descurca fără Europa, iar Europa nu se poate descurca fără SUA”, notează ANSA (Italia).

„Pe baza acestei presupuneri, Italia se află în prima linie pentru a promova relațiile dintre cele două maluri ale Atlanticului”, a declarat ministrul de externe italian, Antonio Tajani, la deschiderea Conferinței ambasadorilor de la Palatul Farnesina.

Climatul internațional actual plasează din nou politica externă în centrul dezbaterii noastre publice. În fața atâtor necunoscute, o certitudine rămâne: Italia și guvernul condus de prim-ministrul Giorgia Meloni joacă din ce în ce mai mult un rol de lider la nivel global.

„Pace, dezvoltare și creștere economică: acestea sunt pietrele de temelie ale acțiunii noastre, plasând întotdeauna oamenii în centru”, a declarat ministrul de externe Antonio Tajani la deschiderea Conferinței Ambasadorilor de la Palatul Farnesina din Roma.

„Stabilirea rolului și a contribuției Europei la gestionarea crizei ucrainene este un test crucial. Săptămânile următoare ar putea fi decisive și, încă o dată, va fi esențial să rămânem uniți. Inițiativa americană de pace este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm. Trebuie să restabilim pacea în Europa”, au fost afirmațiile ministrului de externe Antonio Tajani la deschiderea Conferinței Ambasadorilor de la Farnesina.

Sursa: Rador Radio România