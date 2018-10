Președintele Senatului a spus marți că el nu a auzit de existența unui curent potrivit căruia România ar trebui să părăsească UE, dar țara nu ar trebui să accepte să se poziţioneze în postura elevului care primeşte lecţii de la alţii.

"Nu am remarcat un astfel de curent (de ieșire a României din UE - n.r.). În ceea ce mă priveşte, am fost, sunt şi rămân în continuare un proeuropean convins, dar sigur că România nu trebuie să accepte să se poziţioneze în postura elevului care primeşte lecţii de la alţii. Până la urmă, România este o ţară independentă. (...) Dar foarte multă lume de la noi, după cum aţi văzut, şi în trecut, şi acum, încearcă să exporte problemele politice ale României la Bruxelles, punându-ne practic într-o postură stânjenitoare, pe care eu o regret. Nu am văzut alte ţări care să practice acest sistem. Unii dintre politicienii din România sunt încă în perioada infantilismului politic şi se comportă aşa cum v-am spus", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Agerpres.

La rândul său, deputatul PSD Cătălin Rădulescu spune că prim-vicepreședintelui Comisiei Europene i-a intrat pe o ureche și i-a ieșit pe alta ceea ce a spus europarlamentarii la dezbaterea din Comisia LIBE.

"Modul ăsta de a reacționa (al UE - n.r.) cu o dublă monedă, adică ei sunt ei și noi suntem noi, și tratamentul pe care îl are și Ungaria, Polonia și Cehia de către acești colonizatori. Îmi pare bine că a fost în direct (dezbaterea din PE -n.r.), e bine că românii au văzut că domnului Timmermans i-a intrat pe o ureche și i-a ieșit pe o altă ureche tot ce au spus europarlamentarii în PE, și cu atât mai bine ne vom gândi dacă a fost bine sau nu a fost bine că am intrat în UE.. Iată că euroscepticismul ăsta, prin faptul cum anumite personaje reacționează, creează și crește din ce în ce mai mult, s-ar putea ca la un anumit moment unele dintre țări să hotărască că modul ăsta de abordare nu este un parteneriat normal, european (…) va fi din ce în ce mai grav", a declarat Cătălin Rădulescu.