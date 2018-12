Președintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, susține că el nu știa despre intenția PSD de a emite o OUG pentru modificarea Codurilor penale.

"Nu am văzut ordonanța, nu am discutat acest lucru nici în Coaliție, nici cu reprezentanții Guvernului, în speță cu ministrul Justiției, ca să am o informație pe baza căreia să pot face un comentariu. (...) Sunt convins că ministrul Justiției va veni să ne informeze cu punctul său vedere, iar dacă va face acest lucru, dacă va considera necesar, am să vă spun părere mea", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.