Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt a confirmat în conferința de presă aplicarea imediată a tarifelor de 104% pentru China.

„Atunci când America este lovită, președintele ripostează mai puternic. Acesta este motivul pentru care vor intra în vigoare tarife de 104% pentru China în această seară, la miezul nopții" a spus Leavitt.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a mai spus că fost o greșeală din partea Chinei să riposteze la tarifele lui Trump cu alte tarife, Casa Albă a anunțat că un tarif de 104% va fi perceput împotriva Chinei. You will find more infographics at Statista