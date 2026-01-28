Extinderea etichetării obligatorii a originii la „cât mai multe produse alimentare posibil”. Aceasta este solicitarea adresată Comisiei Europene de către un grup de țări ale UE, condus de Franța, informează ANSA (Italia).

Solicitarea a fost făcută în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit al UE, care se desfășoară în prezent la Bruxelles.

Discuția informală pe marginea punctelor „diverse” a fost promovată de Paris cu sprijinul delegațiilor Austriei, Bulgariei, Spaniei, Finlandei, Portugaliei, României, Slovaciei și Sloveniei.

Semnatarii inițiativei subliniază și necesitatea de a lua în considerare indicarea țării de origine, mai degrabă decât „o origine supranațională, cum ar fi «UE» sau «non-UE», care răspunde doar parțial cererii consumatorilor de transparență”. În timpul dezbaterii Consiliului Agrifish, Italia ș-a exprimat în favoarea etichetării obligatorii a unui număr cât mai mare de produse alimentare, avertizând în același timp împotriva unor sisteme de etichetare pe care le-a descris ca fiind „înșelătoare”, cum ar fi Nutriscore, care riscă „să influențeze alegerile cetățenilor”.

