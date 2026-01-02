Poliția finlandeză a anunțat că a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, în Golful Finlandei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Nu au fost dezvăluite detalii despre originea navei. Nava este suspectată că este „responsabilă pentru daunele produse cablului”, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se află în zona economică exclusivă a Estoniei, a anunțat poliția într-un comunicat.

Sursa: Rador Radio România