Tinerii artiști pot primi sprijin prin programul „Tinere Talente 2026”, care se extinde, în premieră, și pentru studenții și elevii din Republica Moldova care urmează studii de arte vizuale sau muzică clasică, transmite IPN (Moldova).

Sunt oferite 36 de burse pentru tineri talentați cu resurse financiare limitate, care au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta vocația artistică. Pe parcursul unui an, bursierii vor beneficia de sprijin financiar de până la 2 000 de euro, de mentorat intergenerațional, masterclassuri cu artiști consacrați și oportunități de promovare în mediul artistic național și internațional.

Tinerii interesați pot aplica până la data de 3 decembrie.

Programul „Tinere Talente” este lansat și susținut de Fundația Regală Margareta a României. Din anul 2009, programul sprijină și promovează tinerii artiști din familii cu venituri modeste, care nu își pot valorifica talentul din cauza lipsurilor materiale.

Bursele „Tinere Talente” se acordă pe durata unui an calendaristic și oferă beneficiarilor posibilitatea de a-și achiziționa materiale și instrumente, precum și de a participa la concursuri, concerte, expoziții și cursuri de specializare atât în România, cât și în străinătate.

Sursa: Rador Radio România