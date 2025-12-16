Împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei este pus sub semnul întrebării după ce Italia, Bulgaria, Malta și Cehia s-au alăturat opoziției belgiene și au solicitat „soluții alternative”, notează „Euronews” (Italia).

Liderii UE se vor reuni joi pentru a decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Kievului pentru următorii doi ani. Propunerea Uniunii Europene de a acorda un împrumut pentru reparații Ucrainei se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, pe măsură ce tot mai multe țări se alătură corului scepticilor.

„Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații, și la asta lucrăm. Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil, dar ne facem treaba”, a declarat luni dimineață Kaja Kallas, înainte de a se îndrepta către o reuniune a miniștrilor de externe la Bruxelles. „Mai avem câteva zile”, a adăugat ea, referindu-se la summitul crucial care va avea loc joi și în cadrul căruia liderii vor decide cum să răspundă nevoilor financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Se preconizează că UE va contribui cu cel puțin 90 de miliarde de euro.

Sursa: Rador Radio România