Un autobuz complet electric și autonom a fost prezentat joi la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, un pas inovator pentru transportul de pasageri între terminal și aeronave.

Vehiculul se conduce „fără șofer”, dar în testarea inițială la bord se afla o persoană. ca măsură de siguranță.

Conducerea autonomă este testată pe platforma aeroportuara, sub umbrela proiectului verde OLGA – Holistic Green Airports, prin care Aeroportul Cluj își propune reducerea semnificativă a amprentei de carbon.

În declarațiile sale, directorul aeroportului, David Ciceo, a spus că implementarea va depinde de evoluția cadrului legislativ din România.

Această inițiativă poziționează Aeroportul din Cluj – și, implicit, Cluj-Napoca – în fruntea orașelor care experimentează transportul aerian și terestru ecologic, inteligent și automatizat. Autoritățile aeroportuare locale mizează pe faptul că emisiile de carbon vor scădea considerabil.