Președintele a anunțat pe platforma sa, Truth că, începând cu 1 februarie, vor fi impuse tarife vamale de 10% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei și Finlandei, informează agenția ANSA (Italia).

„Începând cu 1 iunie 2026, aceste tarife vor crește la 25%”, afirmă președintele, subliniind că taxele vor fi plătite „până la ajungerea la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Câteva mii de oameni au manifestat la Copenhaga protestând împotriva lui Donald Trump și a planurilor sale pentru Groenlanda și scandând numele Groenlandei în groenlandeză: „Kalaallit Nunaat!”

Protestatarii au fluturat pancarte cu sloganuri precum „Make America Go Away”, o parodie a sloganului MAGA, și „SUA are deja prea multă gheață” („Usa already has too much ice”). În țara scandinavă sunt programate ale demonstrații în orașele Aarhus (centru), Aalborg (nord) și Odense (sud), organizate de mai multe organizații groenlandeze. „Este important pentru mine să particip, deoarece este vorba despre dreptul fundamental alpoporului groenlandez la autodeterminare. Nu te poți lăsa intimidat de un stat, de un aliat. Este o chestiune de drept internațional”, a declarat în timpul protestului Kirsten Hjoernholm, în vârstă de 52 de ani, membră a ONG-ului Action Aid Denmark.

Sursa: Rador Radio România