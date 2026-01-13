„Intenționez să împiedic Exxon să intre în câmpurile petroliere din Venezuela”, a declarat Donald Trump după ce directorul general al companiei, Darren Woods, și-a exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea intrării efective în țară.

Venezuela este în prezent „neinvestibilă”, fără modificări semnificative ale cadrului economic, juridic și industrial, a spus Woods, subliniind că speră că administrația Trump, împreună cu guvernul venezuelean ar putea introduce reformele necesare, scrie „IlSole24Ore” (Italia). „Nu mi-a plăcut reacția lor. Sunt mult prea drăguți”, a comentat Trump în timpul nopții.

Activele Exxon au fost naționalizate în Venezuela pentru a doua oară în 2007. Compania a dat în judecată Caracas pentru 12 miliarde de dolari, dar a reușit să recupereze doar o fracțiune din creanță. În termen de două săptămâni, Exxon, deja angajată într-un proiect major în Guyana, va trimite a Caracas o echipă tehnică pentru a evalua starea actuală a activelor petroliere.

Între timp, președintele american Donald Trump s-a autoproclamat pe platforma sa de socializare Truth Social drept liderul interimar al Venezuelei, începând cu ianuarie 2026. Trump a postat duminică, la doar câteva zile după operațiunea militară americană care a dus la capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”.

Sursa: Rador Radio România