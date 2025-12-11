Președintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, într-un moment crucial al negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre Washington și capitalele europene.

Trump a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Friedrich Merz și cu premierul britanic Keir Starmer, la scurt timp după criticile dure pe care le-a adresat Europei într-un interviu acordat săptămâna aceasta, acuzând liderii europeni că sunt „în declin”.

Întâlnirea celor trei lideri europeni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată recent la Londra, a precedat convorbirea cu Washingtonul, în condițiile în care propunerile de încetare a conflictului sunt discutate cu Rusia.

Potrivit Parisului, europenii au salutat rolul SUA în conturarea unei „păci durabile”, subliniind că demersurile vor continua. Downing Street a reiterat mesajul, afirmând că acesta este un „moment critic pentru Ucraina, poporul său și pentru securitatea euroatlantică”.

Sursa: Rador Radio România