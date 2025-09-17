Președintele american, Donald Trump, a anunțat în cursul nopții de luni spre marți că dă în judecată New York Times pentru defăimare, solicitând cotidianului despăgubiri de 15 miliarde de dolari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„«New York Times» a fost lăsat să mintă, să calomnieze și să defăimeze liber mult prea mult timp, iar acest lucru se oprește ACUM!”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, adăugând că dosarul va fi judecat în Florida (sud-est).

„Astăzi, am marea onoare de a intenta «New York Times» un proces de calomnie și defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari” a declarat președintele american.

În mesajul său, președintele numește prestigiosul cotidian „unul dintre cele mai proaste și mai degenerate ziare din istoria țării noastre”. El îl acuză că este „un adevărat purtător de cuvânt al Partidului Democrat, de stânga radicală" și că a susținut-o pe Kamala Harris în timpul ultimei campanii prezidențiale.

„«The New York Times» este angajat de decenii împotriva președintelui vostru preferat (Eu!), a familiei mele și a afacerilor mele”, a scris el.

Aceasta nu este prima plângere a lui Donald Trump împotriva instituțiilor media pe care le consideră ostile.

În iulie, a cerut „Wall Street Journal” cel puțin 10 miliarde de dolari pentru defăimare, după ce acesta a publicat un articol în care susținea că el a scris o scrisoare lascivă finanțatorului și infractorului sexual Jeffrey Epstein.

