Președintele american Donald Trump a declarat duminică, 4 ianuarie, că Iranul ar fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii ar fi uciși în timpul mișcării de protest din țară, inițial din motive economice, dar care s-a extins pentru a include revendicări politice.

„Urmărim această situație cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a declarat Donald Trump de la bordul Air Force One.

Mișcarea a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și le-au închis în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, înainte de a căpăta o dimensiune politică. Cel puțin 12 persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise, conform unui bilanț bazat pe rapoarte oficiale.

Acestea sunt cele mai ample demonstrații de la cele care au zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, în urma morții în arest a Mahsei Amini, o tânără arestată de poliția moralității pentru încălcarea codului vestimentar strict al femeilor.

Protestele actuale rămân însă la o scară mai mică, cel puțin deocamdată.

Sursa: Rador Radio România