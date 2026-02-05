Administrația Trump a retras miercuri 700 de agenți federali din forțele de ordine din Minnesota, notează „La Stampa” (Italia).

Într-o conferință de presă din Minneapolis, Tom Homan a anunțat retragerea parțială a agenților federali de imigrare trimiși în Minnesota, după ce a lăudat „cooperarea fără precedent” dintre guvernul federal și autoritățile statale și locale.

Odată cu plecarea a 700 de agenți federali de imigrare, în Minnesota vor rămâne aproximativ 2.000, a declarat Homan, mulțumind autorităților locale pentru cooperare. „Vrem să facem operațiunea noastră mai eficientă și mai inteligentă. Nu renunțăm”, a subliniat Homan, asigurând că nu va pleca până când situația nu se va rezolva.

Între timp, Trump se pregătește: „Tocmai am terminat o conversație excelentă cu președintele Xi”, a declarat el pe contul său de socializare, Truth, reiterând că va călători în China în aprilie. „Relațiile cu China și relația mea personală cu Xi sunt extrem de bune și amândoi știm cât de important este să menținem acest lucru”, a adăugat Trump.

Sursa: Rador Radio România