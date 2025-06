La scurt timp după atacuri, Trump a ținut un discurs transmis live de televiziuni, referindu-se la atacuri. President A numit operațiunea "un succes militar spectaculos."

Cu puțin timp în urmă, armata SUA a efectuat atacuri precise asupra celor trei instalații nucleare cheie ale regimului iranian: Fordow, Natanz și Isfahan.

Toată lumea a auzit aceste nume de-a lungul anilor, pe măsură ce acestea au construit această întreprindere teribil de distructivă. Obiectivul nostru a fost destructurarea capacității de îmbogățire nucleară a Iranului și oprirea amenințării nucleare reprezentate de principalul stat sponsor al terorismului.

În seara aceasta, pot raporta lumii că atacurile au fost un succes militar spectaculos. Principalele instalații de îngrijorare nucleară ale Iranului au fost complet și total distruse.

Iranul, agresorul din Orientul Mijlociu, trebuie acum să facă pace. Dacă nu o vor face, viitoarele atacuri vor fi mult mai mari și mult mai ușoare.

De 40 de ani, Iranul spune „moarte Americii, moarte Israelului”.

Ei au ucis oamenii noștri, le-au aruncat în aer brațele, le-au aruncat în aer picioarele cu bombe, de pe marginea drumului. Aceasta era specialitatea lor. Am pierdut peste o mie de oameni și sute de mii din Orientul Mijlociu și din întreaga lume au murit ca rezultat direct al urii lor.

În particular, atât de mulți au fost uciși de generalul lor, Qasem Soleimani. Am decis de mult timp că nu voi permite să se mai întâmple așa ceva. Nu va continua. Vreau să mulțumesc și să felicit prim-ministrul Bibi Netanyahu. Am lucrat ca o echipă, cum poate nicio echipă nu a mai lucrat până acum. Și am parcurs un drum lung pentru a elimina această amenințare oribilă la adresa Israelului.

Vreau să mulțumesc armatei israeliene pentru munca minunată pe care a făcut-o. Și, cel mai important, vreau să felicit marii patrioți americani care au pilotat aceste mașini magnifice în noaptea aceasta și toate forțele armate ale Statelor Unite într-o operațiune căreia lumea nu a mai văzut de multe, multe decenii. Sperăm că nu vom mai avea nevoie de serviciile lor în această calitate. Sper că așa va fi.

De asemenea, vreau să îi felicit pe președintele Șefului de stat major, generalul Dan Raisin Cane, un general spectaculos, și pe toate mințile militare brillante implicate în acest atac.

Cu toate acestea spuse, această situație nu poate continua. Va fi fie pace, fie tragedie pentru Iran, mult mai mare decât cea pe care am văzut-o în ultimele opt zile. Amintiți-vă, mai sunt multe ținte rămase.

Cea de astă-seară a fost cea mai dificilă dintre toate și, poate, cea mai letală. Dar dacă pacea nu vine rapid, vom urmări celelalte ținte cu precizie, viteză și abilitate. Majoritatea dintre ele pot fi eliminate în câteva minute.

Nu există armată în lume care ar fi putut face ceea ce am făcut noaptea asta. Nici măcar pe aproape. Niciodată nu a existat o armată care să poată face ceea ce s-a întâmplat cu puțin timp în urmă.

Mâine, generalul Cain și secretarul apărării Pete Hegseth vor avea o conferință de presă la ora 8 dimineața, la Pentagon. Vreau să mulțumesc tuturor și, în primul rând, lui Dumnezeu.

Vreau să spun doar că te iubim, Doamne, și iubim marea noastră armată.

Protejează-i.

Dumnezeu să binecuvânteze Orientul Mijlociu. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul.