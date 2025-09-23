Donald Trump a anunțat că îl va primi pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan joi, 25 septembrie, la Casa Albă pentru a discuta contracte majore în domeniul aviației civile și militare, informează AFP (Franța).

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale și militare, inclusiv o achiziție majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 și continuarea discuțiilor privind F-35 (două tipuri de aeronave de luptă), pe care sperăm să le încheiem pozitiv”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Washingtonul a exclus Turcia din programul său de dezvoltare a avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, înainte de a impune sancțiuni un an mai târziu Ankarei, aliatul său NATO, pentru achiziționarea sistemului rusesc de apărare aeriană S-400.

Însă, în luna iulie, președintele turc a indicat că este încrezător că țara sa se va reintegra treptat în program, fapt care va pune capăt disputei dintre Turcia și Statele Unite.

F-35 de la Lockheed Martin, cel mai sofisticat avion de vânătoare american, a fost dezvoltat de Statele Unite în parteneriat cu alte țări NATO în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter (JSF).

Marea Britanie, Italia, Canada, Australia, Țările de Jos, Danemarca și Norvegia fac parte din acest program.

Sursa: Rador Radio România