Trupa punk feministă anti-Kremlin Pussy Riot din Rusia a fost desemnată luni de un tribunal din Moscova drept organizație extremistă, interzicându-i-se activitatea în Rusia la cererea Parchetului General, informează „Reuters” (Marea Britanie).

Hotărârea, anunțată de serviciul judiciar din Moscova, urmează unei decizii judecătorești din septembrie care a condamnat în contumacie cinci membri ai grupului la pedepse cu închisoarea de până la 13 ani, după ce i-a găsit vinovați de diseminarea de minciuni despre armata rusă.

Membrele grupului, etichetate drept „agenți străini” de către autorități, au respins acuzațiile la momentul respectiv, afirmând că acestea erau motivate politic.

Trupa, ale cărei membre se află în afara Rusiei, a devenit cunoscută la nivel mondial în 2012, după ce a fost închisă pentru organizarea unui protest împotriva președintelui Vladimir Putin într-o catedrală ortodoxă rusă din Moscova. Grupul, care se opune războiului Moscovei în Ucraina, a devenit de atunci un simbol al acțiunilor de protest împotriva Kremlinului.

Nadia Tolokonnikova, fondatoarea grupului, care se află în Statele Unite și a cărei arestare este solicitată de autoritățile ruse, a respins luna trecută decizia de a desemna grupul ca extremist. „Dacă a spune adevărul este extremism, atunci suntem fericite să fim extremiste”, a scris ea pe X.

Sursa: Rador Radio România