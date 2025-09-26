Agenția americană Bloomberg a scris că Turcia a trimis în Lituania un avion de recunoaștere AWACS (Airborne Warning And Control System), după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene ale mai multor țări, informează „Milliyet” (Turcia).

Conform informațiilor furnizate de oficiali turci, Turcia a trimis luni, 22 septembrie, un avion radar avansat AWACS în Lituania, pentru a spori capacitatea de supraveghere a NATO în regiunea baltică.

Avionul AWACS, care are capacitatea de a detecta vehicule aeriene fără pilot care zboară la joasă altitudine și nu pot fi detectate de sistemele radar terestre, își va încheia misiunea astăzi. Oficialii au declarat că desfășurarea temporară a aeronavei este un semn de solidaritate cu ceilalți membri NATO.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat pe 19 septembrie că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian timp de 12 minute. Estonia l-a convocat la ministerul de externe pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei la Tallinn pentru a-i înmâna o notă de protest. Estonia a devenit a treia țară NATO al cărei spațiu aerian a fost încălcat în decurs de 10 zile.

Sursa: Rador Radio România