Turcia este pregătită să trimită trupe în Ucraina în cadrul unor forțe de menținere a păcii, condiția fiind instituirea unui armistițiu și a definirii clare a misiunii, precum și a contribuției fiecărei țări, anunță „Suspilne” (Ucraina).

Potrivit unei declarații a ministerului turc al Apărării, făcută ca răspuns la întrebările privind desfășurarea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina și securitatea Mării Negre, Turcia este dispusă să contribuie la orice inițiativă constructivă menită să conducă la un armistițiu durabil în războiul ruso-ucrainean. „Pentru ca Turcia să poată trimite trupe în Ucraina în cadrul unor forțe de menținere a păcii, trebuie mai întâi să fie instituit un armistițiu, iar ulterior, să fie clar definite misiunea și volumul contribuției fiecărei țări”, au declarat reprezentanții ministerului.

Totodată, instituția a precizat că Turcia coordonează planificarea militară destinată sprijinirii securității și stabilității în regiunea Mării Negre, precum și asigurării siguranței navigației după obținerea unui armistițiu. „În conformitate cu principiul responsabilității regionale, Turcia a aplicat și va continua să aplice Convenția de la Montreux privind strâmtorile, care asigură echilibrul în Marea Neagră și are o importanță majoră pentru securitatea regiunii, într-un mod riguros, responsabil, imparțial și fără compromisuri”, se arată în comunicat

Sursa: Rador Radio România