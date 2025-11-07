Aflat la Helsinki, ministrul turc de Externe Hakan Fidan a reafirmat dorința Ankarei de a participa la mecanismul european de finanțare a apărării SAFE, informează „AFP” (Franța).

Fidan a subliniat că Turcia, ca stat membru al NATO, are un rol „vital” în securitatea europeană și ar trebui inclusă în inițiativele UE privind achizițiile comune de armament. Programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, urmărește consolidarea bazei industriale de apărare a Uniunii.

Participarea Turciei necesită acordul tuturor celor 27 de state membre ale UE. Grecia a indicat însă că ar putea bloca procesul, invocând disputele cu Ankara privind suveranitatea în Marea Egee.

Șefa diplomației finlandeze, Elina Valtonen, a declarat că Helsinki sprijină includerea Turciei „ca partener cu drepturi depline”. Între timp, Ankara caută susținerea Germaniei pentru a depăși opoziția Atenei, potrivit unei surse din Ministerul turc al Apărării.