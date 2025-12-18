Turcia încearcă să restituie sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, un demers ce ar pune capăt unui acord controversat care a tensionat relația sa cu Statele Unite și alți membri NATO.

„Bloomberg” relatează că această restituire ar permite, de asemenea, Ankarei să cumpere avioanele de vânătoare stealth americane F-35 pe care le dorește de mult timp.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ridicat problema sistemelor S-400 în fața omologului său rus, Vladimir Putin, în timpul întâlnirii din Turkmenistan de săptămâna trecută, în urma unor discuții purtate anterior pe această temă între oficiali din cele două țări, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul.

Administrația prezidențială turcă și Ministerul Apărării de la Ankara au refuzat să comenteze. Kremlinul a negat că în timpul întâlnirii dintre cei doi lideri a fost făcută o astfel de solicitare.

Sursa: Rador Radio România