Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat un mesaj pe Twitter, după o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, în care susține că "judecătorii, nu politicienii sunt cei care trebuie să decidă cine este vinovat și cine este nevinovat".

”Întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă pe tema situației președinției României a Consiliului Uniunii Europene, a pregătirii Summitului de la Sibiu și a statului de drept. Poate sunt eu de modă veche, dar încă sunt de părere că judecătorii, nu politicienii sunt cei care trebuie să decidă cine este vinovat și cine este nevinovat”, a scris Donald Tusk pe contul de Twitter.

Meeting with PM @VDancila_PM on state of play of Romania’s #EUCouncil Presidency #EU2019RO, #SibiuSummit and Rule of Law. Maybe I’m old fashioned but I still believe that it’s for judges, not politicians to decide who’s guilty and who’s innocent. pic.twitter.com/zII4phbtZb