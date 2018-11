Liderul PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, proaspăt exclus din PSD, spune că înregistrările cu el din ședințele orgnizației județene au fost făcute sub coordonarea secretarului general adjunct, Codrin Ștefănescu, cu "tehnică de ultimă generaţie".

„Înregistrările au fost făcute sub coordonarea lui Codrin Ştefănescu. Lângă el a venit un fost deputat PP-DD, trecut meteoric prin PSD Dâmboviţa în vremea lui Victor Ponta, e vorba de Radu Popa, un personaj toxic cu care nu am putut avea niciun fel de relaţii cordiale, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, ofiţer de securitate Oprea şi, probabil, unul din colegi, nu ne iubeşte toată lumea din organizaţia Dâmboviţa, care a fost cablat cu tehnică de ultimă generaţie. Nu au fost înregistrări cu telefonul, toţi am predat telefoanele la intrarea în sală, aşa ne-am obişnuit să lucrăm.

Liviu Dragnea s-a a spus că membrii CExN s-au supărat după apariția înregistrărilor din ședințele în care Adian Țuțuianu jignește atât conducerea PSD, cât și pe unii membri.

"(...) Au apărut unele înregistrări de la nişte şedinţe pe care le-a condus domnul Adrian Ţuţuianu şi am spus: <<condamn cu toată fermitatea acest mod de a înregistra şedinţele interne de partid, ale oricărui partid>>, dar acele afirmaţii ale domnului Ţuţuianu au supărat cea mai mare parte dintre membrii de partid. (...) "Domnul Ţuţuianu, în timpul şedinţei de astăzi, a spus că ar putea, dacă e cazul, să-şi ceară scuze, dar că în continuare îşi menţine toate afirmaţiile. Colegii noştri nu au fost de acord cu această abordare, pentru că lucrurile grave care sunt acolo nu pot fi şterse cu buretele", a declarat Liviu Dragnea la finalul CExN, scrie Agerpres.