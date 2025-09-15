Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează, în premieră națională, un fond de tip endowment, mecanism financiar menit să susțină excelența academică și proiectele pe termen lung, informează instituția de învățământ superior.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a anunțat constituirea primului fond de tip endowment din mediul universitar românesc, aliniindu-se astfel unei practici consacrate în marile universități internaționale. Fondul are rolul de a atrage donații și resurse financiare, care vor fi ulterior investite responsabil pentru a genera venituri stabile și predictibile.

Aceste resurse vor fi folosite pentru finanțarea cercetării, inovării și altor proiecte strategice ale universității, consolidând atât autonomia financiară a instituției, cât și misiunea sa de a oferi educație la standarde internaționale.

„Este o investiție strategică în dezvoltarea sustenabilă a UBB și în capacitatea noastră de a răspunde responsabil provocărilor actuale”, a subliniat rectorul Adrian Petrușel. Prorectorul Alexandra Muțiu a adăugat că fondul va fi operațional în cel mult trei luni, în beneficiul comunității academice și al societății.