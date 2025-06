Două dintre clasamentele internaționale ale universităților – U.S. News Best Global Universities și QS World University Rankings – au reconfirmat poziția Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) de lider academic la nivel național.

Conform celor două clasamente, UBB se clasează pe primul loc în România și își menține prezența printre cele mai bune 800 de universități ale lumii.

„Mă bucur că UBB rămâne lider național ȋn două clasamente de prestigiu, U.S. News Best Global Universities și QS World University Rankings, dovedind astfel că ȋn ciuda multor provocări, datorate, printre altele, lipsei de predictibilitate ȋn finanțarea cercetării, birocrației exagerate sau dificultăților ȋn atragerea resursei umane ȋnalt calificate generate de o anume rigiditate administrativă, poate performa prin efortul și dedicarea cadrelor didactice și a cercetătorilor săi”, afirmă rectorul interimar al UBB, prof.univ.dr. Adrian Petrușel.

În clasamentul U.S. News al celor mai bune universități globale, elaborat pentru anul academic 2025-2026, UBB ocupă locul 785 la nivel mondial, poziția 280 la nivel european, respectiv primul loc la nivel național între cele 20 de universități românești incluse în ranking. În ierarhia pe domenii, UBB are din nou cel mai bun rezultat, locul 80 în domeniul Matematică și intrând astfel pentru al doilea an consectiv în top 100 mondial în acest domeniu.

În clasamentul QS World University Rankings lansat pentru anul 2026, UBB a reușit să-și îmbunătățească poziția la nivel mondial avansând cu aproximativ 20 de locuri, fiind inclusă în intervalul 761-770 și păstrându-și poziția de lider național și în acest clasament.

„Ambele clasamente constituie instrumente utile nu doar pentru dezvoltarea strategică a managementului universitar, ci și pentru viitorii studenți care își doresc să ia o decizie fundamentată în privința studiilor universitare”, spune prorectorul UBB responsabil pentru calitate și antreprenoriat, prof. univ. dr. Szász Levente.