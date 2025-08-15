Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă într-o zonă din estul Ucrainei unde forțele rusești au executat un atac brusc în această săptămână pentru a străpunge apărarea ucraineană, a declarat joi guvernatorul regional, potrivit Reuters.

Ucraina a declarat că grupuri mici de infanterie rusă au înaintat aproximativ zece kilometri spre principala sa linie defensivă din apropierea orașului Dobropillia, stârnind îngrijorări cu privire la o incursiune mai amplă care ar amenința și mai mult orașele cheie.

Incursiunea, lansată cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, părea să aibă ca scop presarea Kievului de a ceda teritorii în căutarea păcii, la trei ani și jumătate de la invazia rusă. „Situația din sectorul Dobropillia s-a stabilizat”, a scris Vadym Filashkin, guvernatorul regiunii Donețk, aflată sub asediu, într-o postare pe platforma de mesagerie Telegram. „Datorită eforturilor eroice ale Forțelor noastre de Apărare, linia frontului rezistă în mod sigur.” Armata Kievului, care a minimalizat amploarea atacului rusesc, a trimis forțe suplimentare în zonă, inclusiv unități ale Corpului Azov.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major General, Andriy Kovalyov, într-un comentariu acordat agenției de știri Interfax Ucraina, a reiterat declarația lui Filashkin și a spus că forțele Azov au provocat pierderi mari inamicului. Ofensiva rusească a alimentat, de asemenea, criticile la adresa înaltului comandament militar al Ucrainei. Analistul în apărare, Konrad Muzyka, a scris pe platforma X că forțele rusești au înregistrat „câștiguri minime” în zonă miercuri, dar au avansat puțin mai spre sud, în apropierea orașului strategic Pokrovsk.

