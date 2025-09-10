MAE al Ucrainei a transmis un apel urgent către partenerii internaționali, cerând o reacție fermă, în urma atacului rusesc de marți din localitatea Iarova, regiunea Donețk, unde 21 de civili au fost uciși în timp ce stăteau la coadă pentru pensii.

Ministrul Andri Sibiha a făcut următoarea declarație: „Cerem lumii să acționeze imediat. Solicităm partenerilor europeni, Statelor Unite, membrilor G20 și tuturor celor care prețuiesc viața umană și Carta ONU să ia măsuri. În prezent, îi informăm pe toți partenerii noștri și organizațiile internaționale despre detaliile acestei crime teribile și așteptăm un răspuns hotărâtor”.

Oficialul a subliniat că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru această crimă de război și pentru toate celelalte atrocități comise. „Propaganda rusă pretinde că Rusia «salvează» oamenii din Donbas, dar, în realitate, aduce doar moarte și distrugere”, a adăugat Sibiha.

Sursa: Rador Radio România