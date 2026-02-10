Prim-ministrul ungar a declarat, în timpul unui discurs susținut în acest weekend, că Ucraina este de acum un dușman, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

Viktor Orbán s-a exprimat în acest weekend, în timpul unui discurs la Szombathely, pentru a critica o cerere a Ucrainei adresată Uniunii Europene. Țara sfâșiată de război cere Ungariei și celorlalte țări europene să renunțe la energia rusească, mai ieftină.

Prim-ministrul a declarat imediat că oricine face o astfel de declarație este un dușman al Ungariei. „Ucraina este dușmanul nostru”, a afirmat Viktor Orbán.

Viktor Orbán este efectiv considerat un aliat al președintelui rus, Vladimir Putin, printre cele 27 de state membre ale UE, potrivit „De Standard”. Ungaria importă cantități masive de gaze și petrol rusesc și a depus puține eforturi pentru a-și reduce dependența. Cu toate acestea, Consiliul European a decis recent să oprească achiziționarea de gaze rusești în 2027.

Prim-ministrul, al cărui partid se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie, a declarat, de asemenea, că nu dorește ca Ucraina să fie membră a Uniunii Europene, potrivit „The Kyiv Independent”: „Ungurii nu ar trebui să dorească să coopereze militar sau economic cu ucrainenii, pentru că ne târăsc în război”.

