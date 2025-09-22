Forțele ruse au pierdut 11.191 de tancuri, 23.278 de transportoare blindate și 1.218 sisteme antiaeriene, notează „La Razon” (Spania).

Vineri, Forțele Armate ucrainene au ridicat numărul victimelor din Armata Rusă la aproape 1,1 milioane, inclusiv morți și răniți, de la începutul invaziei țării europene în februarie 2022. De luni de zile, autoritățile ruse nu au publicat un număr oficial de morți.

Statul Major General al Armatei Ucrainene a declarat într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook că „pierderile în luptă estimate ale inamicului se ridică la aproximativ 1.099.530”, dintre care 1.150 în ultima zi de lupte, concentrate în mai multe provincii din estul Ucrainei.

El a mai declarat că forțele ruse au pierdut 11.191 de tancuri, 23.278 de transportoare blindate, 1.218 sisteme antiaeriene, 422 de aeronave, 231 de elicoptere, 60.680 de drone, 3.718 rachete de croazieră, 28 de nave, un submarin și 62.044 de vehicule de transport combustibil. „Datele sunt actualizate”, a concluzionat Statul Major General al Armatei Ucrainene.

