Un grup de investiții cu legături cu SUA a obținut drepturile de dezvoltare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, proiect considerat un test pentru atragerea capitalului occidental, au anunțat luni autoritățile de la Kiev.

Premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko a precizat că drepturile de dezvoltare pentru situl Dobra, situat în regiunea Kirovohrad (centrul Ucrainei), au fost acordate companiei Dobra Lithium Holdings, în cadrul unui acord de împărțire a producției (production sharing agreement), precizează „Reuters” (Marea Britanie).

Potrivit șefei guvernului de la Kiev, acționarii proiectului sunt TechMet și Rock Holdings, iar investiția minimă estimată se ridică la cel puțin 179 milioane de dolari, sumă care include 12 milioane de dolari pentru explorare și un audit al rezervelor.

TechMet este susținută de guvernul american, conform U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituție care afirmă că realizează investiții de capital pentru a sprijini proiecte din lanțul de aprovizionare cu minerale critice.

„The New York Times” a relatat săptămâna trecută că miliardarul Ronald S. Lauder, un apropiat al președintelui american Donald Trump, se numără printre investitori.