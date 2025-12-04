Purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, maiorul Andri Kovaliov, a declarat că Forțele de Apărare ucrainene continuă operațiunea defensivă în Pokrovsk, regiunea Donețk, potrivit agenției de presă RBC (Ucraina).

Astfel, informația apărută în publicația germană Bild despre „capturarea completă” a orașului de către trupele ruse și despre „încheierea bătăliei” pentru această direcție nu corespunde realității. Potrivit purtătorului de cuvânt, poziția comandamentului ucrainean rămâne fermă. „Situația din Pokrovsk este extrem de dificilă. Dar Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să mențină controlul asupra părții de nord a orașului, aproximativ pe linia căii ferate. De asemenea, unitățile noastre desfășoară acțiuni active pentru eliminarea grupărilor inamice” - a remarcat Kovaliov.

Acesta a adăugat că, atât în zona Pokrovsk, cât și în Mirnohrad, soldații ucraineni organizează logistica și blochează încercările trupelor ruse de a acumula grupuri de asalt și de a avansa în jurul localităților.

Amintim că, pe 3 decembrie, jurnalistul și analistul militar Julian Röpke a scris, într-un material pentru Bild, că Pokrovsk ar fi trecut sub controlul trupelor ruse. Potrivit jurnalistului, orașul capturat ar putea deveni un cap de pod pentru un atac ulterior asupra regiunii Dnipropetrovsk. Röpke a mai afirmat că „ocuparea Pokrovskului arată incapacitatea Forțelor Armate ale Ucrainei de a opri ofensiva rusă, reușind doar să o încetinească”.

