Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei, scrie „Timpul” (Moldova).

La 27 octombrie 2025, Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Moldova până la 31 octombrie 2026.

Țările care s-au aliniat deciziei Consiliului UE sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Ucraina.

„Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu decizia Consiliului. Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută”, se arată în declarația Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să ajute Moldova în soluționarea conflictului transnistrean, pentru a se asigura că acesta nu împiedică integrarea europeană a țării.

Sursa: Rador Radio România