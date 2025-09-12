Nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost atacată în timp ce efectua o operațiune de recunoaștere în apropierea portului Novorossiya, scrie „La Razon” (Spania).

Forțele de informații militare ucrainene (GUR) au vizat miercuri o navă de război rusească MPSV07 a Flotei Mării Negre cu o dronă de atac, a relatat agenția de știri spaniolă Efe.

Acțiunea are loc într-un moment de intensificare a atacurilor rusești asupra Ucrainei și în urma controversatului atac asupra spațiului aerian al Poloniei.

Conform notei, Rusia a început să utilizeze această navă în 2015. Marina rusă are doar patru nave de acest tip.

MPSV07 era dotată cu echipamente de comunicații radioelectronice, control și detectare care au fost parțial distruse în atac, potrivit GUR, care a declarat că nava va avea nevoie de reparații care o vor ține scoasă din funcțiune o bună perioadă.

În timpul acestui război, Ucraina a atacat în mod repetat navele și ambarcațiunile rusești desfășurate în Marea Neagră cu drone maritime și aeriene.

Sursa: Rador Radio România