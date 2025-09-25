Reuniunea de vineri privind construirea zidului anti-drone „nu este o o chestiune de aparență”, ci e „o nevoie reală a noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, informează agenția ANSA (Italia).

Construcția unui zid anti-drone este o nevoie concretă pe care Europa trebuie să o abordeze acum. Reiterăm faptul că așteptăm un angajament ferm din partea statelor membre care participă la această reuniune. Ne așteptăm la rezultate concrete și excelente”, a adăugat el.

Pe lista țărilor care vor participa la reuniune, pe lângă Polonia, Finlanda, Bulgaria, România și Danemarca, s-a alăturat și Slovacia.

Sursa: Rador Radio România