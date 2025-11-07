Ucraina va putea participa la Fondul european de apărare, în valoare de 7,3 miliarde de euro, în urma unui acord politic între Parlamentul European și Consiliul UE, scrie „Ukrinform” (Ucraina).

Potrivit sursei, Comisia Europeană a salutat decizia, pe care o consideră „un pas important” în cooperarea în domeniul apărării și în consolidarea securității colective europene. Acordul va permite Ucrainei să se integreze treptat în baza tehnologică și industrială de apărare a UE.

Măsura face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu privind creșterea investițiilor europene în apărare, cunoscut sub numele de „mini-omnibus”. Acesta urmărește flexibilizarea programelor de sprijin pentru industrie, infrastructură militară, inovații și tehnologii cu dublă utilizare.

Comisia Europeană subliniază că acordul reprezintă o etapă-cheie în punerea în aplicare a planului ReArm Europe și în aprofundarea cooperării cu ecosistemul industrial de apărare al Ucrainei.