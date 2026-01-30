Bruxellesul își înăsprește poziția față de Teheran. Uniunea Europeană a decis să sancționeze mai multe figuri cheie ale regimului iranian în urma reprimării sângeroase a protestelor care zguduie țara de câteva săptămâni, notează „La Libre Belgique”.

Uniunea Europeană a anunțat joi că a sancționat mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv pe ministrul de interne și lideri ai Gardienilor Revoluției, în urma reprimării criminale a protestelor din Iran în ultimele săptămâni.

Conform unei liste publicate în Jurnalul Oficial al UE, printre cei sancționați se numără ministrul Eskandar Momeni și procurorul general iranian, Mohammad Movahedi-Azad. De asemenea, sunt incluși șeful poliției, Seyed Majid Feiz Jafari, și mai mulți lideri ai Gardienilor Revoluției, o organizație considerată aripa înarmată a represiunii care a făcut mii de morți.

Sursa: Rador Radio România