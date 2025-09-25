Comisia Europeană va propune taxe vamale majorate pe petrolul rusesc pe care două țări ale UE, Ungaria și Slovacia, continuă să-l importe, în urma apelurilor în acest sens ale lui Donald Trump, a anunțat miercuri unul din purtătorii săi de cuvânt.

Potrivit „La Libre Belgique” (Belgia), Comisia Europeană va prezenta o propunere în acest sens „la momentul oportun”, a declarat purtătorul de cuvânt Olof Gill.

Marți, în fața Națiunilor Unite, președintele Donald Trump a criticat din nou achizițiile europene de petrol rusesc, denunțând comportamentul acestora ca fiind „de neiertat”. „Finanțează un război împotriva lor înșiși. Cine a auzit vreodată de așa ceva?”, a declarat el.

Președintele american a condiționat, de asemenea, implementarea sancțiunilor americane împotriva Rusiei de oprirea importurilor europene de hidrocarburi rusești.

Sursa: Rador Radio România