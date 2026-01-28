Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este cea mai bine clasată universitate din România în QS World University Rankings: Europe 2026, ocupând locul 248 din 958 de universități incluse în clasament și locul 13 în Europa de Est.

Într-o declarație inclusă într-un comunicatul UBB care face cunoscute aceste informații, rectorul Daniel David subliniază că rankingurile sunt „proxy-uri utile”, nu evaluări exhaustive, și observă că multe universități est-europene aflate înaintea UBB sunt fie universități comprehensive cu componentă biomedicală, fie universități tehnice. Rectorul menționează și o limitare specifică acestor clasamente: domeniile socio-umane sunt parțial subevaluate, deoarece rezultate precum cărțile nu sunt contabilizate ca volum în aceeași măsură ca publicațiile indexate, situație întâlnită și în alte rankinguri internaționale.

UBB arată că dezvoltările recente (inclusiv extinderea componentei de inginerie și planurile de consolidare a unei componente biomedicale) urmăresc creșterea caracterului comprehensiv al universității, „în beneficiul educației studenților și al generării cunoașterii”, nu doar îmbunătățirea pozițiilor în clasamente.

Clasamentul QS Europe 2026 este realizat de Quacquarelli Symonds și e prezentat de organizatori ca una dintre cele mai cunoscute evaluări internaționale ale universităților, folosind un set mai larg de indicatori pentru performanță, reputație și rezultate.