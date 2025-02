Luna ianuarie, care tocmai s-a încheiat, a fost încă o dată cea mai caldă înregistrată vreodată, stabilind un record și confirmând o tendință care, în ultimele 18 din 19 luni, a inregistrat temperaturi peste medie cu peste 1,5 grade Celsius.

Temperatura medie globală a fost de 13,23 grade, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia). Aceste date au fost publicate de Copernicus Climate Change Service în buletinul său, care evidențiază modul în care a fost atins noul record din ianuarie, în ciuda tranziției de la fenomenul El Niño, care a contribuit, printre alte motive, la a face din 2024 cel mai cald an de până acum, la La Niña, un fenomen climatic mai rece.

Observatorul european a mai constatat că temperatura medie globală în ianuarie a fost cu aproximativ 1,75 grade mai mare decât nivelurile preindustriale. Totodată, temperatura medie a suprafeței mării a fost a doua cea mai ridicată înregistrată pentru luna ianuarie, depășită numai de ianuarie 2024.

Ultima perioadă de 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost cu 0,73 °C peste media din perioada 1991-2020 și cu 1,61 °C peste media estimată din perioada 1850-1900, utilizată pentru a defini nivelul preindustrial. Temperaturile europene au fost în mare parte peste medie în perioada 1991-2020 în sudul și în estul Europei, inclusiv în vestul Rusiei. În schimb, au fost sub medie în Islanda, Regatul Unit și Irlanda, nordul Franței și nordul Fennoscandiei. În afara Europei, temperaturile au fost în mare parte peste medie în nord-estul și nord-vestul Canadei, în Alaska și în Siberia. Au fost, de asemenea, peste medie în sudul Americii de Sud, în Africa și în mare parte din Australia și din Antarctica. Temperaturile au fost sub medie mai ales în Statele Unite și în cele mai estice regiuni ale Rusiei, Chukotka și Kamchatka. Peninsula Arabică și Asia continentală de Sud-Est au înregistrat, de asemenea, temperaturi sub medie.

