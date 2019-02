Gabriel Ispas, fost secretar de stat în Ministerul Educației în Guvernul Tudose, anunță că a demisionat din PSD și s-a alăturat partidului Pro România, condus de fostul premier Victor Ponta.

"Dupa 20 de ani, am luat decizia de a pleca din PSD. Nu e usor sa spui stop, atunci cand multi ani din viata ai facut parte dintr-un proiect in care ai crezut! Dar, la modul in care arata PSD azi e doar o chestiune de timp pana la implozie! Cultura dialogului, toleranta, respectul sunt istorie in PSD. Dar, sa nu disperam...sfarsitul nu-i aici!", a scris Gabriel Ispas pe contul său de Facebook.

El a declarat pentru Edupedu.ro că, atunci când vezi că "promovarea în funcții publice este o glumă sinistră, îți dai seama că lucrurile merg într-o direcție greșită"

"La un moment dat, îți pui întrebarea dacă politicile pe care partidul din care faci parte și ale guvernului pe care îl susții mai au vreo legătură cu cetățenii. Când vezi că promovarea în funcții publice este o glumă sinistră, că în locul valorii se promovează impostura, incultura și dependența totală de șef, îți dai seama că lucrurile merg într-o direcție greșită”, a declarat Gabriel Ispas pentru Edupedu.ro.