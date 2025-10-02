Consiliul Județean Cluj anunță că în ultimii zece ani a investit 145 de milioane de euro (peste 726 de milioane de lei) în spitale și infrastructura medicală, bani care au transformat sistemul sanitar județean.

Clujul a bifat în ultimul deceniu unul dintre cele mai consistente programe de modernizare medicală din țară. Consiliul Județean a raportat investiții totale de peste 145 de milioane de euro, din fonduri proprii și europene, direcționate către spitale, ambulatorii și proiecte de amploare.

Printre cele mai importante inițiative se numără viitorul Spital Pediatric Monobloc, cel mai modern de acest tip din România, și Centrul Integrat de Transplant, „ambele cu finanțări deja prevăzute în buget”. În paralel, spitalele aflate în subordinea forului județean au beneficiat de modernizări consistente, de la dotări de ultimă generație la lucrări de reabilitare energetică.

„Ceea ce contează cu adevărat sunt beneficiile pentru pacienți și personalul medical. Vorbim despre vieți salvate și despre creșterea calității actului medical”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Lista proiectelor europene rulate de instituție în perioada 2015–2025 însumează peste 426 de milioane de lei, cu accent pe modernizarea infrastructurii Spitalului de Recuperare și a celui de Boli Infecțioase, ambele instituții spitalicești situate în municipiul Cluj-Napoca.

Prin aceste investiții, deliberativul județean reafirmă că sănătatea rămâne o prioritate strategică a administrației clujene.