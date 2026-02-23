Jack Lopresti, fost vicepreședinte al Partidului Conservator din Marea Britanie și ex-membru al Comisiei parlamentare pentru Apărare, s-a alăturat Brigăzii 12 Azov din Garda Națională a Ucrainei, informează „Suspilne” (Ucraina).

„Este o onoare pentru mine să îmi încep serviciul în cadrul Brigăzii 12 de operațiuni speciale Azov din Garda Națională a Ucrainei, o unitate care a devenit un simbol al rezilienței și al intransigenței”, a scris Lopresti pe X. Acesta a fost vicepreședinte al Partidului Conservator și membru activ al Comisiei pentru Apărare.

De-a lungul anilor, Lopresti a pledat pentru sprijin militar acordat Ucrainei.

Politicianul le-a declarat jurnaliștilor BBC că s-a alăturat armatei ucrainene la începutul anului 2025, deoarece războiul împotriva Rusiei reprezintă „o luptă nu doar pentru sine, ci și pentru Europa”. La acel moment, Lopresti preciza că nu a servit în infanterie, ci a îndeplinit misiuni de comunicare cu politicieni, militari și diplomați străini, a fost implicat în consolidarea sprijinului internațional și a organizat contacte între structurile ucrainene și partenerii externi.

